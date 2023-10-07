Зеленський відреагував на події в Ізраїлі і звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Ізраїлі і наголосив, що країна має захищатися.

Глава держави Володимир Зеленський висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки у Ізраїлі. Він висловив впевненість, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені.

Про це президент написав у своєму Telegram.

"Ніде у світі не можна давати жодного шансу терору, бо терор завжди є злочином не просто проти однієї країни чи його конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього нашого світу. Хоч би хто використовував терор, це злочин проти світу. Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу", - наголосив Зеленський і додав, що світ має бути обʼєднаний та солідарний.

Він наголосив, що Ізраїль має право на захист, і це не підлягає сумніву. Крім того, за словами президента, усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації.

Зеленський звернувся до українців в Ізраїлі

Президент наголосив, що усі громадяни України, які перебувають у зоні небезпеки, мають уважно дотримуватись інструкцій сил безпеки на місці та пильно стежити за інформацією.

"Будь ласка, бережіть себе! МЗС України та наше посольство в Ізраїлі готові допомогти в будь-якій ситуації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтесь у будь-який спосіб, який вам доступний, до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва", - закликав Зеленський.

Загострення між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

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