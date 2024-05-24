Потужні удари Росії по Харкову і області: Зеленський зробив заяву

Потужні удари російської армії по Харкову та області 23 травня - це свідчення того, що Москва воює з людяністю, вбиває дорослих і дітей, а також руйнує міста і села.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на своїх сторінках у соцмережах.

"Вчорашній удар Росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя", - йдеться у його дописі.

Глава держави наголошує, що російський терор має програти. Для цього, зауважив Зеленський, потрібна достатня рішучість світових лідерів.

"Достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, достатні далекобійні можливості наших воїнів, достатньо сміливі політичні рішення", - додав український лідер.

Нагадаємо, 23 травня близько 10:30 Харків сколихнули потужні вибухи. Місцева влада повідомила, що росіяни масовано вдарили по місту - випустили 15 ракет. Зокрема, армія Росії завдала удару по типографії "Фактор-друк". Загинуло сім осіб.

Вже за кілька годин у Харкові знову сталися вибухи. Росіяни вдарили авіабомбами по обласному центру і Дергачах. Понад десять осіб отримали поранення.

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