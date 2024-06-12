Зеленський відреагував на потужний обстріл України цієї ночі

РФ атакувала і дронами, і ракетами.

Президент Володимир Зеленський відреагував на потужну нічну комбіновану атаку окупаційної армії РФ по Україні.

Про це йдеться на його Telegram-каналі.

"Окупанти намагалися завдати комбінованого удару по країні. Запускали ракети і дрони. Наші захисники неба спрацювали ефективно. Збито 5 ворожих ракет і понад 20 БпЛА", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив гарній роботі українських захисників. З його слів, це можливо, "якщо матимемо достатню кількість інструментів для відбиття терористичних ударів". Також президент подякував партнерам, "які це розуміють і працюють разом з нами, щоб посилити стійкість у цій щоденній боротьбі за життя".

"Дякую всім, хто захищає наше небо: воїнам мобільних вогневих груп, наших Повітряних сил України, усіх підрозділів ППО", - додав Зеленський.

Нагадаємо, вночі проти 12 червня РФ потужно вдарила крилатими ракетами і дронами. Зокрема, ворог запустив одну аеробалістичну ракета Х-47М2 "Кинджал". Сили ППО знищили 29 повітряних цілей росіян.

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