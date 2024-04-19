Зеленський відреагував на потужні ракетні удари по Дніпру і області

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар ракетами вночі 19 квітня по Дніпру та області - містах Кривий Ріг та Синельникове. Внаслідок ударі РФ є загиблі та потерпілі.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Президент наголосив на підступності ворога, ракетний удар якого зруйнував звичайний житловий будинок та пошкодив вокзал у Дніпрі.

Зеленський заявив, що РФ здійснює терор, а тому Москва повинна відповідати за свої дії, а "кожна ракет, кожен "Шахед" мають збиватися". За його словами, світ повинен це гарантувати і партнери мають необхідні спроможності. Кажучи про це, президент провів паралель із ситуацією на Близькому Сході.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, вночі Росія вдарила дронами, крилатими і авіаційними ракетами. Окупанти застосували 36 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося знищити 15 ракет 14 БпЛА Shahed та навіть бомбардувальник ТУ-22М3.

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