Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську ракетну атаку на Київ вночі 21 березня та наголосив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

Президент наголосив, що агресорка РФ щодня та щоночі вдається до терору, який здатна зупиняти світова єдність, "коли допомагає нам системами ППО".

"Немає в російських терористів таких ракет, які могли б оминути захист "Петріотів" та інших провідних світових систем. Зараз цей захист потрібен тут, в Україні. Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі", - наголосив Зеленський.

Глава держави зауважив, що Київ дуже потребує підтримки партнерів.

"Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні", - додав він.

Як повідомлялося, вночі у Києві пролунали потужні вибухи. Російська окупаційна армія атакувала столицю ракетами. Відомо, що сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих повітряних цілей. Зокрема, балістику.

Внаслідок російського ракетного удару кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед травмованих - одна дитина. Крім того, уламки збитих ракет попадали у різних районах Києва.

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