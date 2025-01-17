Зеленський відреагував на ракетний удар по своєму рідному місту Кривий Ріг

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу 17 січня. Він наголосив, що в місті триває рятувальна операція.

Реакція глави держави з'явилася на його сторінці у соцмережі Telegram.

"Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", – заявив Зеленський.

Він висловив співчуття родинам загиблих. Відомо, що атака на Кривий Ріг забрала життя щонайменше чотирьох осіб. Також президент наголосив, що внаслідок ракетного удару пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та міська інфраструктура.

Нагадаємо, посеред дня 17 січня армія РФ вдарила по місту Кривий Ріг. Під час тривоги у Кривому Розі стався вибух. Військові попереджали про балістику.

Відомо, що РФ вдарила по житловій забудові в Кривому Розі. Пошкоджено будинки людей. Загинуло щонайменше чотири особи.

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