Зеленський відреагував на рішення суду в Гаазі щодо MH-17: "Покарання за всі російські звірства буде неминучим"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вирок суду в Гаазі щодо збиття літака МН-17.
Окружний суд Гааги заочно визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17 трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі російські звірства будуть покарані.
Про це глава держави написав у своєму твітері.
"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH-17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", — написав президент.
Зазначимо, Суд повважав доведеною версію обвинувачення, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", доставленого на Донбас із Росії, який перебував у полі під Первомайським у Донецькій області. Ця територія у той час контролювалася бойовиками, підконтрольними Росії.
Гіркін тоді командував силами "ДНР", Дубинський був його заступником, Пулатов і Харченко теж підчинялися йому.
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