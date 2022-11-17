Зеленський відреагував на рішення суду в Гаазі щодо MH-17: "Покарання за всі російські звірства буде неминучим"

Окружний суд Гааги заочно визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17 трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі російські звірства будуть покарані.

Про це глава держави написав у своєму твітері.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH-17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", — написав президент.

Зазначимо, Суд повважав доведеною версію обвинувачення, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", доставленого на Донбас із Росії, який перебував у полі під Первомайським у Донецькій області. Ця територія у той час контролювалася бойовиками, підконтрольними Росії.

Гіркін тоді командував силами "ДНР", Дубинський був його заступником, Пулатов і Харченко теж підчинялися йому.

Читайте також: