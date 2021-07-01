Зеленський відреагував на слова Путіна про один народ

Зеленський відреагував на слова Путіна про один народ

Неможливо одночасно говорити про "один народ" і відверто захоплювати наші території та продовжувати бійню на Донбасі, наголосив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова російського лідера Володимира Путіна про те, що "українці та росіяни є одним народом".

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - заявив Зеленський та додав: "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".

Нагадаємо, 30 червня під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін знову заговорив про Україну як "дружній народ" та "малоросів". "Я вважаю, що українці і росіяни це один народ", - заявив російський керманич.

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