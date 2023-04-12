Зеленський емоційно відреагував на страту українського полоненого: "Як легко ці звірі вбивають"

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео у Мережі, на якому окупанти знущаються з українського полоненого військовослужбовця та відрізають йому голову.

Відеоповідомлення глави держави з'явилося на його сторінці у соцмережі.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям.

Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", - йдеться у дописі президента.

Зеленський наголосив, що відео страти українського захисника повинен побачити увесь світ та реагувати. За його словами, "це відео Росії - якою вона є". Президент каже, що це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.

"Що це за істоти? Для них немає людей.Син, брат, чоловік, чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку - знищувати життя", - зауважив президент.

Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на черговий злочин Російської Федерації.

"Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. Нам в Україні максимально зосередитися на фронті. максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета - перемогти! Розгром - окупантам. Вирок - вбивцям. Трибунал - державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні", - наголосив Володимир Зеленський у відеозверненні.

Страта українського полоненого

У Мережі 11 квітня з’явилось відео, як російські окупанти відрізають голову українському військовому, що опинився у полоні. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли росіяни вчинив свій злочин.

За фактом злочину СБУ розпочала досудове розслідування за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Голова Служби безпеки Василь Малюк наголосив, що злочинці понесуть покарання.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росії із Ради безпеки ООН та України. Дипломат назвав Росію гіршою за терористичну організацію "ІДІЛ".

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