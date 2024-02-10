Зеленський відреагував на трагічну загибель дітей у Харкові: вбиті через російське божевілля

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських безпілотників по Харкову вночі 9 лютого, яка забрала життя сімох мирних мешканців. Зокрема, трьох малолітніх дітей.

Допис глави держави з'явився на його сторінці у соцмережі.

"Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару "Шахедів" у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років; середньому, Михайлу, 4 роки; найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина. Мої співчуття всім рідним та близьким", - наголосив президент.

Зеленський повідомив, що в Харкові досі триває рятувальна операція. Вдалося врятувати чотирьох людей, серед яких одна дитина. Крім того, було евакуйовано десятки мешканців з вулиці, яка постраждала від пожежі.

Глава держави подякував партнерам за підтримку і наголосив на тому, що кремлівський терор не може залишатися безкарним.

"Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності", - додав президент.

Моторошна загибель людей в Харкові

Через влучання російських дронів по нафтобазі у Харкові виникла пожежа, що перекинулася на приватний сектор. В одному будинку згоріли батьки і троє їхніх дітей - малолітні хлопчики. В іншому помешканні загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

Тим часом керівник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що через високу температуру горіння фахівцям не вдалося встановити тіло семимісячного хлопчика. Кістки і тіло немовляти перетворилися на попіл, а тому фахівці будуть робити ДНК-експертизу.

Крім того, у Харкові загинула літня пара з інвалідністю - це 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Зокрема, пенсіонер був паралізований.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Моторошні подробиці з Харкова. Тіло однієї дитини досі шукають - Синєгубов

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