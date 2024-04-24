Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроекту про допомогу Україні

Також голосування у сенаті прокоментував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом Сполучених Штатів законопроекту про допомогу Україні.
Відповідний допис був опублікований на сторінці Зеленського у Telegram.
"Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу", - заявив Зеленський.
Він також заявив, що очікує на швидке підписання законопроекту президентом США Джо Байденом та початком постачання допомоги.
Також голосування у Сенаті прокоментував премʼєр-міністр Денис Шмигаль
"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", - йдеться у заяві премʼєра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України.
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