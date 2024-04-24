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Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроекту про допомогу Україні

Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом США законопроекту про допомогу Україні

Зеленський подякував Сенату за ухвалення допомоги Україні / Фото: Associated Press

Також голосування у сенаті прокоментував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом Сполучених Штатів законопроекту про допомогу Україні.

Відповідний допис був опублікований на сторінці Зеленського у Telegram.

"Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу", - заявив Зеленський.

Він також заявив, що очікує на швидке підписання законопроекту президентом США Джо Байденом та початком постачання допомоги.

Також голосування у Сенаті прокоментував премʼєр-міністр Денис Шмигаль

"Дякуємо за дотримане слово й розраховуємо на продовження потужної підтримки з боку США задля миру й безпеки в Європі", - йдеться у заяві премʼєра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроект, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі пояснили, як розподілятимуть допомогу для України.

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