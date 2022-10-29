Зеленський відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": "Російські терор і шантаж мають програти"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 29 жовтня.

"Сьогодні з Росії прозвучала доволі передбачувана заява – заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу. Але насправді це не сьогоднішнє їхнє рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством", – підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що РФ має свідомий намір викликати масштабний голод.

"Від вересня й по сьогодні в зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують уже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні понад 2 мільйони тонн продовольства стоять у морі. Це означає, що для більш ніж 7 мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства", – говорить він.

Від дій Росії постраждає багато країн світу, говорить Зеленський.

Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам, інші – дуже різні країни, з різних частин світу… Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю: це рішення було ухвалене Росією очевидно у вересні. Тільки про це може свідчити ця черга із суден із продовольством у морі", – сказав президент.

Зеленський також нагадав, що країна-агресорка також завдавала ударів по українських силах, які відповідають за безпеку коридору.

"Важливо також, що мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по наших Військово-Морських силах. Якраз по тих силах, які й гарантують безпеку зерновому коридору", – заявив він.

Глава держави закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії.

"Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція. Як на рівні ООН, так і на інших рівнях. Зокрема й на рівні "Великої двадцятки". Як Росія може бути серед інших у G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах? Це нонсенс. Росії не місце у "двадцятці". Усі партнери бачать цю штучну чергу із суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в межах Продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантованої можливості проходу морським маршрутом", – говорить президент.

Зеленський підкреслив, що світ може зупинити Росію, щоб захистити вразливі ланки міжнародного суспільства.

"Росія робить усе, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу й Південної Азії опинилися в умовах штучного голоду чи як мінімум жорсткої цінової кризи. Але чому це якась купка осіб десь у Кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути й надалі бути одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російські терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти", – підсумував він.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори із російськими офіційними особами після цієї заяви.

У липні "зернову угоду" підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ — міністр оборони Сергій Шойгу.