Зеленський відреагував на запровадження Штатами санкцій проти Іванішвілі: подробиці

Україна застосувала повний комплект санкцій проти Іванішвілі та ключових осіб у його мафіозній групі.

Володимир Зеленський відреагував на запровадження санкцій проти Бідзіни Іванішвілі. Він також висловив подяку Сполученим Штатам за сильний крок на підтримку грузинського народу.

Про це президент України повідомив у Telegram.

"Іванішвілі є фактичним правителем у Тбілісі сьогодні і робить усе, щоб здати Грузію під контроль Путіна. Втрата будь-якої країни в нашому регіоні, руйнація демократії для одного народу та поширення злочинного російського впливу створюють небезпеку для всього регіону, для всіх народів", – зазначив Зеленський.

Він закликав усіх європейських партнерів та всіх партнерів у світі застосувати саме такі санкції проти Іванішвілі. Для того, щоб він усвідомив, якою є ціна за знищення незалежності своєї країни та приниження грузинського народу.

"Віримо, що жодні мафіозі не зможуть вкрасти мрію грузинського народу про вільне життя в сім’ї вільних народів, у європейській спільноті", – підсумував президент.

Нагадаємо, США запровадили фінансові санкції проти мільярдера, експрем’єра Грузії та засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Згідно з рішенням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), всі активи Іванішвілі, які перебувають у США або під контролем американських осіб, заблоковано.

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