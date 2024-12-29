Зеленський відреагував на жахливу авіакатастрофу у Південній Кореї. Кожне втрачене життя – це невимірна трагедія.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Від імені українського народу та від себе особисто я висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, народу Кореї та виконувачу обов’язків президента Чхве Санг Моку. Ми поділяємо вашу скорботу та підтримуємо корейський народ у цей скорботний час", – відзначив український лідер.

Нагадаємо, у Південній Кореї сталася моторошна авіакатастрофа. Пасажирський літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги й зіткнувся з огорожею в аеропорту. На борту перебували близько 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Внаслідок авіатрощі загинули щонайменше 120 осіб. Двом людям, на щастя, вижити.

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