Зеленський відверто розповів про завершення війни та ситуацію на фронті – огляд новин

Мир на умовах РФ нас, звісно ж, не влаштовує.

Україна може хоч зараз зупинити війну. Президент Володимир Зеленський назвав умову швидкого закінчення війни, однак уточнив: наша держава до такого не готова.

Про що йдеться та як президент оцінює ситуацію на фронті – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

Відверте інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський дав відверте інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Як завжди, топтема – війна в Україні та те, чи можливий мир. Президент наважився назвати умову припинення вогню, проте зауважив: Україна до такого не готова.

"Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим, але Україна не готова до такої "мирної" угоди", – сказав головнокомандувач.

Так президент відповів на слова журналіста про "мирні" заклики експрезидента США Дональда Трампа. Як відомо, останній запевняв, що зможе вирішити конфлікт Росії та України за 24 години.

Трамп знову пропонує "мир"?

Насправді сьогодні миру можливо досягти двома шляхами: або підкоритися російській волі, або ж боротися до перемоги. Перше неодмінно означатиме відмову від тимчасово окупованих територій, а також нову війну через певний час. На це президент іти відмовляється. Проте якщо Трамп має інший план, то Зеленський готовий його розглянути.

"Давайте вислухаємо його, дамо йому можливість показати, які кроки включає його Формула миру. Я готовий говорити з ним, звісно, якщо він має конкретний план. Він може поділиться ним зі мною", – зазначив президент України.

Зеленський чесно про ситуацію на фронті

Критично важливим є те, що відбувається на фронті. Чи правда, що ЗСУ у "глухому куті"? Напевно, це питання і справді найбільше турбує як українців, так і наших партнерів. Особливо гарячим для публіки воно стало після виходу авторської колонки Залужного в журналі Financaial Times, де головком висловився про патову ситуацію на фронті. На думку головнокомандувача ЗСУ, допомогти українському війську може лише "ноу-хау" – новітня зброя або тактика, що змінить перебіг війни. Водночас Зеленський твердо заявив, що патової ситуації на фронті не бачить.

"Кожного дня я думаю, що ми маємо успіх. У Криму ми досягли успіху в Чорному морі. Ми справді знищили частину російського флоту… Вони не мають такого тотального впливу в Чорноморському регіоні", – наголосив український лідер.

Є й те, що допомагає Кремлю стримувати Україну. Зеленський підтвердив, що війна на Близькому Сході змістила акценти партнерів. Раніше видання ABC NEWS із посиланням на чиновника з Офісу президента заявило, що відтепер Україна отримує на 30% снарядів менше. Щоправда, в Пентагоні цю інформацію спростували.

"Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими", – відповіла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Листопад був найскладнішим"

Ускладнює ситуацію і зволікання конгресу США. Там уже кілька місяців не можуть дійти згоди навколо обсягів допомоги Україні. Листопад, зізнався президент, був "найскладнішим".

22 листопада відбувся і щоденний селектор у президента. Йшлося про ситуацію на фронті. Росіяни знову наступають на кількох напрямках і знову масово набирають "зеків".

"Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні. Заслухали інформацію від розвідок стосовно деяких міжнародних подій, а також планів ворога. Армія РФ на цьому етапі зробила "зеків" основним джерелом поповнення втрат на полі бою", – каже Зеленський.

Але є й гарні новини – чудова ситуація на Чорному морі. За словами президента, зерновий коридор успішно працює. Причому без картбланшу від РФ.

"Хороші результати демонструє чорноморський "зерновий коридор". Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", – підсумував український президент.

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