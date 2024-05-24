Зеленський відвідав поліграфічний комплекс у Харкові, по якому вдарили росіяни (відео)

Вчора, 23 травня, армія РФ вдарила по типографії "Фактор-друк" у Харкові. Президент Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу, де загинуло 7 людей, а ще 21 – зазнала поранень. Росіяни зруйнували виробничий комплекс й спалили десятки тисяч книжок.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

Зеленський відвідав поліграфічний комплекс у Харкові, який атакували росіяни

Головнокомандувач висловив співчуття рідним та близьким людей, життя яких забрала ворожа атака. Як акцентував Зеленський, зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом. Йдеться про дитячу літературу, навчальні посібники, підручники.

"Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла", – наголосив він.

Раніше Зеленський зробив заяву на тлі обстрілів Харкова та області. За його словами, потужні удари російської армії 23 травня свідчать про те, що Москва воює з людяністю, вбиває дорослих і дітей, а також руйнує міста і села.

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