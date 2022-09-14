Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм (фото)

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підняття українського прапора.

До Зеленського приєднались заступниця міністра оборони Ганна Маляр, а також представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які кілька днів тому звільнили місто від російських окупантів.

Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Сьогодні (14 вересня - ред.), у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час урочистостей президент України подякував воїнам за звільнені українські землі. Після цього воїни підняли український стяг над міською радою.

Своєю чергою, глава держави наголосив, що прапор України майорітиме в кожному українському місті й селі.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги", - написав Зеленський у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, а окупанти тікали від них.

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