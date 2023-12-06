Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників та вручив їм нагороди

Заради безпеки не називається місто та госпіталь.

Володимир Зеленський у День Збройних сил України, 6 грудня, відвідав у госпіталі українських захисників, аби поспілкуватися та вручити нагороди за хоробрість.

Відео глава держави опублікував на офіційній сторінці у телеграм-каналі.

Він подякував військовим "за службу та захист України".

"У День Збройних Сил України відвідав у госпіталі українських захисників. Поспілкувався з воїнами про їхній бойовий шлях, самопочуття, потреби та умови лікування. Вручив нагороди. Дякую бійцям за службу, за захист України. Подяка від усіх нас, від усього українського народу, за ваш героїзм", - йдеться у тексті під відео.

Заради безпеки не називається місто та госпіталь, яке відвідав Зеленський.

Зеленський у День Збройних сил відвідав у госпіталі українських захисників

Нагадаємо, глава держави 6 грудня привітав військових із Днем Збройних сил. Він подякував їм за "хоробрість, сміливість та незламність".

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