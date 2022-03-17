Президент Володимир Зеленський та 16-річна Катерина Власенко, яка була обстріляна окупантами, фото / ОПУ

Зеленський відвідав у лікарні родину, яку обстріляли окупанти під час евакуації з Ворзеля: відео

Зеленський відвідав у лікарні родину, яку обстріляли окупанти під час евакуації з Ворзеля: відео

Сім'я ризикнула самостійно евакуюватись і потрапила під обстріл, але попри важкі травми їм вдалося вижити.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні родину, яка потрапила під обстріл, покидаючи селище Ворзель, що під Києвом.

"Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім’ї вдалося врятуватися", - йдеться у повідомленні Офісу президента.

Під час зустрічі з Власенками в лікарні, куди також приїхав голова родини, Володимир Зеленський відзначив їхню згуртованість, турботу та готовність захищати одне одного до кінця, що врятувало їм життя. Президент побажав сім'ї швидкого одужання та висловив переконання, що невдовзі вони всі разом святкуватимуть перемогу України.

"Інакше й бути не може, коли в нашій країні такі міцні родини", – зазначив глава держави.

Також президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київщини, одним із бійців тероборони та водієм убитого документаліста Брента Рено.

Нагадаємо, сім'я Власенків, яку відвідав Володимир Зеленський, на свій страх і ризик самостійно евакуювалась з Ворзеля до Ірпіня і була обстріляна російськими окупантами. Кулі російських військових влучили у жінку та її доньку, але їм вдалося врятуватись.