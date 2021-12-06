Зеленський святкує 30-ту річницю створення ЗСУ біля російського кордону: онлайн-трансляція

Глава держави відвідав урочистості у Харкові.

У понеділок, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський долучився до відзначення 30-ї річниці Збройних сил України, відвідавши урочисті заходи у Харкові.

Онлайн-трансляція цієї події відбувається на каналі Офісу президенту в YouTube.

Урочистості в Харкові відбудуться на площі Свободи. Їхній початок заплановано на 18.30.

Також читайте Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Донбасі з нагоди Дня Збройних сил України

Окрім Харкова, урочистості з нагоди свята українських військових заплановані також у Києві, Львові, Одесі, Краматорську та селі Озерне Житомирської області.

У кожному з цих міст відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановано також телеміст між населеними пунктами.

У програмі святкування - виступи військових оркестрів, частування всіх охочих армійською кашею та чаєм.

У Києві урочистості пройдуть на Михайлівській площі, у Львові - на площі біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (перехрестя вулиць Героїв Майдану та Стрийської), в Одесі - біля Морського вокзалу​, а в Краматорську — на площі Миру.

Читайте також: