Зеленський святкує 30-ту річницю створення ЗСУ біля російського кордону: онлайн-трансляція

Глава держави відвідав урочистості у Харкові.
У понеділок, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський долучився до відзначення 30-ї річниці Збройних сил України, відвідавши урочисті заходи у Харкові.
Онлайн-трансляція цієї події відбувається на каналі Офісу президенту в YouTube.
Урочистості в Харкові відбудуться на площі Свободи. Їхній початок заплановано на 18.30.
Окрім Харкова, урочистості з нагоди свята українських військових заплановані також у Києві, Львові, Одесі, Краматорську та селі Озерне Житомирської області.
У кожному з цих міст відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановано також телеміст між населеними пунктами.
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