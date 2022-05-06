Зеленський відзначив нагородами 203 військових та 16 розвідників

Президент України Володимир Зеленський повідомив 6 травня, що відзначив нагородами 203 військовослужбовців ЗСУ та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Зеленський наголосив, що завдяки бійцям Україна вижила і міцно тримається.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.
"Вже ввечері підписав указ про нагородження наших героїв, наших хоробрих захисників і захисниць – тих, завдяки кому Україна вижила і міцно тримається, попри все, що Росія намагається зробити. Зламати нас. Тож нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки", – сказав президент.
"Ще раз вітаю усіх воїнів у піхотних підрозділах із професійним днем. Слава усім наших захисникам! Слава усім нашим захисницям! Вічна пам’ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!" – додав він.
Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні також закликав українців у прийдешні дні не ігнорувати сигналів тривоги та не відвідувати ліси через ймовірні розтяжки чи міни.
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