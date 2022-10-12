Зеленський відзначив військовослужбовця, який зі "Стінгера" збив дві ворожі ракети: "Врятував десятки життів"

Президент відзначив бійця, який збив з ПЗРК дві ворожі ракети.

10 жовтня під час масованоє ракетної атаки РФ по території України боєць ЗСУ "заземлив" з ПЗРК дві ворожі ракети, чим врятував десятки життів. Президент Володимир Зеленський відзначив влучність українського захисника.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму щоденному зверненні до українського народу.

Президент подякував бійцям усіх родів військ, які залучені для захисту від російських ударів.

"За поданням військового командування хочу відзначити солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57 окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок). 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію. За допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!", – сказав президент.

Нагадаємо, що 10 та 11 жовтня Росія завдала масованих ракетних обстрілів по території України. Цілями стали об'єкти критичної інфраструктури та цивільні споруди. В результаті загинули 14 людей та понад сотня отримали поранення.

В результаті масованого ракетного удару постраждала інфраструктура в 12 регіонах, зокрема, у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ збили понад 30 повітряних цілей ворога.

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