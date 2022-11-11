Зеленський відзвітував про чергове засідання Ставки: "Ми продовжуємо звільняти землю від окупантів"

Зеленський розповів, що першочергово відбуватиметься на нещодавно звільнених територіях.

Президент України Володимир Зеленський у п`ятницю, 11 листопада, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Заслухав доповіді щодо ситуації на передовій, і зокрема на Південному напрямку фронту. Ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", - відзвітував Зеленський у себе в Телеграм.

На засіданні визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно деокупованих територіях.

"Маємо повернути мирне життя нашим людям. Вони цього довго чекали", - зазначив президент.

Також обговорили посилення захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак і відновлення об’єктів, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Зеленський підкреслив, що Україна має бути максимально готова до зими.

"Усе для цього робимо. Віримо в Збройні Сили України. Працюємо задля перемоги. Слава Україні!" - написав президент.

Нагадаємо, в Херсоні 11 листопада люди вийшли з прапорами в очікуванні Збройних сил України. Місцеві мешканці, які перебували в російській окупації від березня 2022 року, не стримують емоцій. Однак офіційної інформації про входження української армії в місто поки що немає.

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