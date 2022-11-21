Зеленський виголошував вечірнє звернення у футболці з емблемою Десантно-штурмових військ

Президент зазначив, що 21 листопада - День Десантно-штурмових військ, тому він - у відповідному подарунку від десантників.

Президент України Володимир Зеленський виголошував вечірнє відеозвернення у футболці з емблемою десантно-штурмових військ.

Президент зазначив, що 21 листопада - День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Я у відповідному подарунку. Хлопці передали й попросили вдягнути. Я – із задоволенням!", - пояснив він.

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За словами Зеленського, це день, зокрема, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої аеромобільної бригади і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначилися при звільненні Харківщини та інших українських земель.

Це день 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсона та окупованих територій Лівобережної України. День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині й Донеччині.

Це день підрозділів 132-го окремого розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини й Київщини разом з іншими підрозділами Десантно-штурмових військ.

День бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, які щоденно влучно "мінусують" ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту.

Це день 71-ї окремої єгерської бригади, яка стала частиною Десантно-штурмових військ нещодавно, але вже добре зарекомендувала себе.

"Я дякую вам усім, воїни! Дякую всім українським десантникам!", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що вранці у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці вручив нагороди з нагоди професійного свята найкращим бійцям та передав ордени "Золота Зірка" рідним Героїв, які віддали своє життя за Україну.

"Наші Десантно-штурмові війська, як і всі Сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам’ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу й самопожертву", - сказав президент України.

Нагадаємо, морські піхотинці минулої доби знищили вісьмох окупантів та сховище з боєприпасами.

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