Зеленський: Вихід США з НАТО може дозволити Путіну знищити Європу

Президент України підкреслив, навіть якщо Європа створить коаліцію проти Росії, цього може бути недостатньо для протидії Кремлю.

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить вивести Сполучені Штати з НАТО, це створить загрозу для всієї Європи, адже Володимир Путін скористається ситуацією.

Про це він сказав в інтерв'ю Лексу Фрідману.

“Так, він (Путін – ред.) підготується. Він зрозумів, що це не радянська війна, і з нами так не вийде. Він пустить усе на виробництво зброї. У нього буде дуже багато зброї й буде дуже велика армія. І ви думаєте, що після такого приниження чотири роки не було війни, він не добив нас, він повернеться і буде боротися тільки з нами, тільки з Україною? Він знищить усе навколо”, – заявив Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману.

Президент України підкреслив, навіть якщо Європа створить коаліцію проти Росії, цього може бути недостатньо для протидії Кремлю.

“Путін знищить Європу. Порахуйте, яка в Європі армія. У нас найбільша армія в Європі, найбільша українська армія. Друге місце після нас – Франція, у якої приблизно 200 тисяч, тоді як у нас 980 тисяч. Європа може зібрати армію, яка буде складатися з 2-3 мільйонів людей? Ні. Європа не захоче цього робити”, – зазначив Зеленський.