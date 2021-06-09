Зеленський вирушив з робочим візитом на Донбас: чим займеться глава держави

В ОП кажуть, що в планах у Зеленського поспілкуватися з військовими і розвідати обстановку на передовій.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 червня, прибув з робочим візитом до Донецької області.

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час візиту глава держави відвідає позиції українських військ в районі проведення Операції об'єднаних сил, а також поспілкується з воїнами, які захищають нашу країну.

Нагадаємо, що за минулу добу, 8 червня, військові формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Обстрілювали наші позиції з станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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