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Зеленський висловився про ризик втрати життя: "Я до цього звик. Це свідомий вибір"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський висловився про ризик втрати життя: "Я до цього звик. Це свідомий вибір"

Український президент Володимир Зеленський. / Фото: Associated Press

За словами глави держави, Путіна прагнуть вбити набагато більше.

Український президент Володимир Зеленський каже, що вже понад рік щоденна небезпека стала частиною його життя. Втім, до таких відчуттів він вже звик. 

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Еl mundo.

Разом з тим він наголосив, що російському президенту-диктатору Володимиру Путіну у цьому плані "не щастить" набагато більше.

"Я до цього звик. Поруч зі мною багато людей, які також живуть у небезпеці. Це свідомий вибір, який ми зробили. Я пишаюся завданням, яке стоїть переді мною. Я живу з цим нормально. Так, я вам скажу, що Путіну зараз більше загрожують, ніж мені. Є ще люди, які хочуть його вбити", - розповів Зеленський.

Він каже, що важко відповісти на запитання, як бути людиною, яка стикається з найбільшими ризиками для власного життя. Український лідер наголошує, що найбільша небезпека існує для наших захисників на фронті.

"Кожна секунда. Завжди є бомби. Спати і виживати дуже важко. Я був там кілька разів і знаю, що відбувається. Дай боже їм сили йти далі і повернутися додому", - наголошує глава держави.

Нагадаємо, видання The Economist пише, що Росія двічі намагалася атакувати ракетами будівлю Головного управління розвідки, мета - вбити керівника розвідки Кирила Буданова. За словами помічників очільника ГУП, на нього було скоєно щонайменше десять замахів.

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Дата публікації
Перегляди
863
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