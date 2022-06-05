Зеленський виступив на Литовської національної кінопремії та вшанував пам'ять вбитого росіянами кінорежисера (відео)

У неділю, 5 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей та учасників Литовської національної кінопремії Sidabrinė gervė у Вільнюсі.

На початку своєї промови глава держави вшанував пам’ять литовського кінорежисера Мантаса Кведаравічюса, вбитого російськими солдатами у Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

ТСН.ua публікує повний текст звернення президента:

"Вітаю вас із Києва! І почну це звернення з короткої, але дуже важливої цитати. "Якщо ми живемо в якомусь світі, чуємо якісь пісні або радіо, дивимось якесь кіно, це є всім тим, що створює нас, створює наш менталітет". Це слова Мантаса Кведаравічюса. Він сказав їх, коментуючи свій фільм, присвячений Маріуполю. Фільм, яким він хотів показати, як війна впливає на місто. Як війна змінює людей.

І це ніби прості слова. Але вони справді про те, як визначається, яке життя в людей і які вони люди. Саме мистецтво, культура в усіх формах і всіма їхніми сенсами формують людей, освічують їх. Або навпаки – закривають у темряві, у брехні. І це також може бути відповідальність кіно, книжок, пісень і радіо – усього, що ми чуємо, бачимо, читаємо.

Саме тому важливо нести правду. Важливо підтримувати мистецтво, яке для життя, а не для тих, хто хоче це життя знищити. Українці пам’ятатимуть Мантаса Кведаравічюса як людину, яка була саме такою. Він справді гідний «Золотого лебедя». Він цінував життя й завжди чітко висловлювався проти того, що загрожувало життю, на його погляд. А це був дуже уважний погляд.

І прошу вас, щоб ваш погляд був таким же уважним. Щоб ви так само підтримували життя. І щоб памʼятали про Україну, про Маріуполь і про те, що ця війна, яка забрала життя Мантаса, війна Росії проти України, повинна закінчитися. Закінчитися якнайшвидше"

Нагадаємо, у 3 квітні у Маріуполі загинув литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс, йому було 45 років. Він відомий стрічкою "Маріуполіс", знятою 2015 року. Прем'єра фільму "Маріуполіс" відбулася на Берлінському кінофестивалі 2016 року, його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь".

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