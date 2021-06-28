"Україна. Суверенітет. Людина": Зеленський виступив у Раді з нагоди Дня Конституції України

Під час виконання Державного Гімну України у сесійну залу урочисто внесли примірник Конституції України.

Верховна Рада сьогодні, 28 червня 2021 року, зібралася на урочисте засідання з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.

Про що говорив гарант Конституції - його повний виступ опублікував сайт Офісу глави держави.

Шановні народні депутати, пане Голово, пане Прем’єр-міністре!

Представники уряду, Офісу Президента, дипломатичного корпусу, ваші блаженства, шановні судді, журналісти, гості урочистого засідання!

Шановні громадяни України!

Чверть століття тому, саме в цей день, саме в цій залі, народився дуже важливий символ нашої історії, нашої незалежності та нашої держави!

І я щиро вітаю всіх нас із цим великим, особливим, подвійним святом – з Днем Конституції України та 25-ю річницею з дня її ухвалення!

Про Конституцію Пилипа Орлика

Знаєте, у таку знакову, унікальну дату мені дуже хотілося б не лише щось сказати, а й щось важливе зробити. Зробити дещо більше ніж типові ювілейні марки та монети з надписом "Українській Конституції – 25!"

Перед тим, як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику – гетьману Війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.

Переважна більшість із нас про неї знає, чула, читала або вивчала.

І водночас переважна більшість із нас ніколи не бачила її в живу. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на його Батьківщині.

Це неправильно. Це несправедливо. І це потрібно виправити.

Десь так можна стисло описати діалог, який декілька місяців ми вели з владою Швеції, у Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика. І сьогодні ми нарешті можемо поділитися хорошими новинами.

Перша. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде знаходитись в Офісі Президента. Третя – у Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження.

І друга новина. До 30-річчя нашої Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж бракуючих частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну.

Слава Україні!

З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. Ми вирімо, що й завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну.

Насправді, я жартую. Всім бажаю завтра успіху і нехай переможе сильніший! А хто сильніший, ми з вами знаємо.

Пані та панове!

25 років тому відбулася справді історична подія. Її значення настільки масштабне, що навіть легкий пафос в оцінках виглядає доречним і органічним. Ухвалення Конституції називають останнім акордом у симфонії державотворення. Біблією правничих заповідей для всіх українців. Юридичним щитом і бронею для прав і свобод людини та громадянина. Візитною карткою держави і нації, що на найвищому законодавчому рівні, відповідає на питання: хто ми? Звідки ми? Чого прагнемо? Як хочемо жити? І куди хочемо дійти?

Але я думаю, що найкращу оцінку Конституції дає сама Конституція.

Перше слово, яким починається її перша стаття, – "Україна". І цим усе сказано. Її друга стаття починається словом "суверенітет". А третя – словом "людина". І цим сказано ще більше.

Так, у порівнянні із віковими Конституціями багатьох держав наш основний закон є дуже молодим або навіть юним. Але речі, про які я сказав вище, а також оцінка міжнародної спільноти, яка назвала нашу Конституцію однією з найбільш демократичних, її людиноцентрчність (третина статей, присвячена саме правам і свободам людини і громадянина) – все це каже про те, що наша молода Конституція водночас зріла і мудра.

І це абсолютно логічно, адже 25 років – це тільки її новітній період, якому передують багатовікові традиції конституційного процесу України.

Понад 1000 років "Руській Правді". 367 років Березневим статтям Богдана Хмельницького. Понад столітня Конституції УНР. І загадана сьогодні Конституція Пилипа Орлика. Наш обов’язок – примножувати ці важливі традиції, оберігаючи сучасну Конституцію, знаючи, як важко далося її ухвалення.

Сьогодні я хочу подякувати депутатам Верховної Ради України 2-го скликання, які попри політичні протистояння, 15 різних проектів Конституції, шість тисяч поправок перед 2-м читанням і безперервне засідання протягом понад 24 годин знайшли в собі сили й досягли єдності, щоб ухвалити довгоочікувану Конституцію України. Дякуємо вам!

Щоб остаточно усвідомити її значення, просто на мить уявіть, що в 96-му році цього не сталося. І ми досі живемо за радянською конституцією. Називаємося Українською СРСР, маємо умовну свободу слова, думки, пересування, віросповідання, політичного вибору, права приватної власності, можливості займатись бізнесом і ще багато чого.

Про Великий герб України

Дорогі громадяни!

28 червня 1996 року поява Конституції України ознаменувала й низку інших важливих речей. Українська мова отримала статус єдиної державної мови, а гривня – статус національної валюти. На найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн "Ще не вмерла України…".

І всі ці роки існує тільки одне незакрите питання. Єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією і якого досі не існує.

Це Великий герб України. За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку.

А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради України проект закону про великий Державний Герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою. Доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.

Я хочу подякувати всім депутатам. Я знаю, представники багатьох фракцій долучені до цього процесу. Він дуже важливий.

Звернення до народних обранців

Наостанок хочу звернутись до народних депутатів, до урядовців та всіх інших поважних держаних службовців, незалежно від рангу й статусу.

Після перших слів трьох статей нашої Конституції, про які ви вже чули, наступні статі Основного закону починаються такими словами як "держава", "земля", "суспільне життя", "права і свободи", "громадяни", "діти", "екологічна безпека", "правовий порядок", "захист Вітчизни", "державна мова і символи", "право голосу", "народне волевиявлення".

І дуже далеко після них, майже в кінці, вперше згадуються слова "Президент України", "народні депутати" і "Кабінет Міністрів". Конституція чітко визначила пріоритети. Все те, що набагато вище нас, наших інтересів та амбіцій. Все те, що ми маємо захищати й забезпечувати. Все те, чому і кому ми маємо служити. Більшість я сьогодні назвав. Можливо ви запам’ятали не всі. Та головне, запам’ятати три. Україна. Суверенітет. Людина.

Зі святом всіх нас! З Днем Конституції України!

Слава Україні!

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