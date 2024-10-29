Зеленський: війна не закінчиться приватними домовленостями купки політиків

Зеленський заявив, що війна в Україні не може закінчитися кулуарними домовленостями політиків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни неможливе лише через приватні домовленості та тишу на фронті.

Про це глава держави сказав під час виступу на 76-й сесії Північної ради.

"Ця війна не може закінчитися просто тишею на фронті після кулуарних дискусій і приватних домовленостей купки політиків. Ми маємо повернути до України депортованих і полонених. Ми маємо відновити справедливість для мільйонів людей, чиї міста й села були зруйновані російськими бомбами", – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив необхідність не допустити повторення російської агресії через відновлення сили міжнародного права та Статуту ООН, а також захистити суверенітет України, територіальну цілісність і право народу жити вільно.

Президент закликав продовжити тиск на Росію через ефективні санкції, зупинення російського тіньового танкерного флоту, який фінансує агресію Путіна, та надання необхідного озброєння українським військовим. Він також попросив продовжити розбудову спільного й національного виробництва засобів протиповітряної оборони, зброї та мікрочипів.

Глава держави висловив вдячність країнам-партнерам за підтримку Плану перемоги України – чіткого переліку пунктів, які можуть примусити Росію до справжнього миру. За його словами, напередодні це питання обговорювалося з прем'єр-міністрами країн Північної Європи на саміті, де йшлося про оборону, спільне виробництво, геополітичні та економічні питання.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий розглядати варіанти для завершення війни. В Офісі президента назвали умови. Ба більше, Зеленський уточнив, які дії Росії стануть кроком до мирних переговорів. Усі деталі гучних заяв – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Читайте також: