Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті

Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті

Як мінімум, це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня у відеоформаті.

Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24".

"Україна там братиме активну участь. Яку саме - ми поки що визначаємо. Як мінімум, це буде звернення президента, як максимум – повноцінна участь, природно, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", - повідомив Никифоров в ефірі телемарафону у вівторок.

Зеленський, за його словами, в рамках саміту говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

"Це можна зробити декількома шляхами – закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію… Про нові формати безпеки (для України – ред.) говорити не будуть", - додав він.

Нагадаємо, країни-члени НАТО планують обговорити на саміті 24 березня питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї.

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