Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі: коли слід очікувати візиту

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
846
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі: коли слід очікувати візиту

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО / Фото: Офіс президента України

Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Є інформація, що він прибуде до Литви в середу, 12 липня.

Про це написала журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

"Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами НАТО на саміті військового альянсу, до якого прагне приєднатися його країна, повідомляють джерела", - повідомила Джейкобс.

Візит президента України варто очікувати 12 липня, додала вона.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відбулася розмова очільника МЗС України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Дмитра Кулеби, рішення саміту мають бути виграшними для всіх, тож триває робота над цим.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
846
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація