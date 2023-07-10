Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі: коли слід очікувати візиту

Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами країн НАТО.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Є інформація, що він прибуде до Литви в середу, 12 липня.

Про це написала журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

"Зеленський вирушить до Вільнюса, щоб особисто зустрітися з лідерами НАТО на саміті військового альянсу, до якого прагне приєднатися його країна, повідомляють джерела", - повідомила Джейкобс.

Візит президента України варто очікувати 12 липня, додала вона.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відбулася розмова очільника МЗС України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами Дмитра Кулеби, рішення саміту мають бути виграшними для всіх, тож триває робота над цим.

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