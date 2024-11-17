Зеленський визнав кадрову кризу у державному апараті: з якими проблемами стикається влада

Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність кадрової кризи у владних структурах, яка, хоч і існувала до війни, але значно загострилася з початком повномасштабного конфлікту.

Він обговорив це питання під час суботньої зустрічі зі студентами.

"Щодо кадрової кризи – безумовно, вона є. З початком війни зі зрозумілих причин велика кількість пішла на війну – абсолютно героїчно, і ми їм всім вдячні, вони сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що великі втрати.

Одна людина – це вже велика втрата, а та кількість людей, які віддали свої життя, і також багато поранених – безумовно, це спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, з приватного сектору. А все це працює разом… Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була".

Зеленський підкреслив, що працювати у владі є справжнім і серйозним викликом, адже іноді важко навіть визначити, з чого почати роботу.

"У нас були представники приватного сектору, які дійсно мали серйозний результат, люди і спроможні, і люди з двома-трьома освітами, досвідом і успішним бізнесом. Приходили в інституції, приходили в державу, в ту бюрократію, яка є… в будь-якій державі є бюрократія, її треба цифровізувати й зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами сьогодні це назвати не можна, і ставали на посаду міністра – не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це робота 24/7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсує новий "план стійкості" на наступному тижні. План передбачає визначення пріоритетних напрямків інвестицій у промисловість та розробку стратегії ефективної роботи енергетичного сектора.

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