Зеленський влаштував масове зачищення в СБУ: звільнено п'ять голів в областях

Своїми указами 19 липня глава держави звільнив низку керівників СБУ у різних регіонах України.

Укази №507-511 з'явилися на офіційному сайті президента.

Зокрема, Зеленський звільнив:

голову СБУ в Сумській області Григоренка Руслана Володимировича,

голову СБУ в Дніпропетровській області Красноярського Володимира Юрійовича,

голову СБУ в Житомирській області Лисака Сергія Петровича,

голову СБУ в Закарпатській області Рудниького Івана Львовича,

голову СБУ в Полтавской области Борзілова Євгена Вікторовича.

Як повідомлялося, відбувається кадрова ревізія Служби безпеки України. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Президент Володимир Зеленський зазначив, що результати роботи служби незадовільні.

Крім того, 17 липня стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

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