Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство

Документ дозволить мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, внесе до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Про це очільник держави наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України.

Рішення про запровадження інституту множинного громадянства, на думку Зеленського, – це ще один прояв свободи в Україні.

"Цей документ дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян Росії", – наголосив президент.

З його слів, це стосується всіх українців, які в періоди різних хвиль еміграції були вимушені залишити рідну землю і опинилися у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки.

"Це також стосуватиметься всіх, хто допомагає Україні попри сотні тисяч кілометрів, які розділяють, та іноземних добровольців, які воюють за нашу державу....Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями й за паспортом. На законодавчому рівні", - зазначив він.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський не виключає запровадження в Україні множинного громадянства.

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