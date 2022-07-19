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Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової

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Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Ймовірно, відповідний проєкт постанови розглянуть у Верховній Раді під час найближчого пенарного засідання.

Відповідне подання з’явилося на сайті парламенту.

Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Своєю чергою, Венедіктова прокоментувала своє відсторонення президентом Зеленським з посади генпрокурора і зазначила, що "не сперечатиметься з рішенням президента".

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