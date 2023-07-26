Зеленський вніс до Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та мобілізації

Дію мобілізації та воєнного стану можуть подовжити до 15 листопада 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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Відповідні законопроєкти опубліковані на сайті парламенту.

Наразі у тексти законів не опубліковані, тому достеменно не відомо, на який строк буде подовжений воєнний стан та мобілізація.

Раніше воєнний стан та мобілізація подовжувались на 90 днів. Таким чином дію можуть подовжити до 15 листопада 2023 року.

Якщо термін буде подовжено, то це вже буде 8 раз, коли в Україні продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію, які були введені з 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пости всіх прикордонників України розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон.

Крім того, ми раніше інформували, що Верховна Рада має намір найближчими днями знову подовжити терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.

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