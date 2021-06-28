Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про великий герб України

Законопроект визначено як невідкладний.

У понеділок, 28 червня, на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту як невідкладний проєкт закону про великий Державний герб України. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Під час свого виступу на урочистому засіданні президент Зеленський відзначив, що упродовж 25-ти років, від часу прийняття Конституції в Україні існує лише одне незакрите питання щодо державних символів.

"Єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України і якого досі не існує - це великий герб України. За ці роки було багато конкурсів, суперечок, були різні думки та різні бачення - це нормально, це демократія. У рік 30-ліття незалежності та 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку", - наголосив президент.

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При цьому Зеленський оголосив, що вносить на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний герб та визначає його як невідкладний для позачергового розгляду. Доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні перший президент України Леонід Кравчук.

Нагадємо, що у листопаді 2020 року організаційний комітет оголосив переможців у конкурсі на найкращий ескіз великого Державного герба України. Ним став художник, співавтор Малого герба Олексій Кохан. Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб.

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