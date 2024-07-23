Комітет з питань оборони підтримав ці два укази.

Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкти про подовження воєнного стану і мобілізації в Україні - аж до середини листопада

Про це стало відомо з офіційного сайту Верховної Ради.

Йдеться про двазаконопроєкти:

№11434 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації";

"Про продовження строку проведення загальної мобілізації"; №11433 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що воєнний стан та мобілізацію подовжать на 90 днів: від 12 серпня до середини листопада 2024-го.

"Зараз Комітет і сьогодні ж Рада їх затвердить на засіданні", - додав він.

Згодом Железняк додав, що Комітет з питань оборони підтримав ці два укази глави держави на затвердження парламентом.

"Далі потрібно 226+ голосів парламенту сьогодні і підпис президента", - наголосив він.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, скільки українців оновили свої військово-облікові дані. Протягом двох місяців, від 18 травня по 16 липня 2024 року, майже 5 мільйонів військовозобов'язаних виконали норму закону.

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