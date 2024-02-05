"Я думаю про цю заміну": Зеленський вперше прокоментував можливість звільнення Залужного

Президент Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

Журналіст запитав про чутки навколо звільнення головкома ЗСУ Валерія Залужного. Президент відповів, що розмірковує про зміну різних керівників.

"Це кадрове питання, це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий старт. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країни. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, а не тільки в одному секторі, такому як військовий. Я думаю про цю заміну (звільнення Залужного – Ред.), але тут не можна сказати, що ми замінили одну людину", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо Україна хоче перемогти, то важливо "рухатися в одному напрямку" і "мати правильну позитивну енергію".

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, впевнені в перемозі, ми не повинні падати духом, опускати руки, ми повинні мати правильну позитивну енергію... тому я говорю про перезапуск, заміну, Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а керівництва країни", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у Мережі останніми тижнями неодноразово ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито мають звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ. Згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.

За інформацією The Washington Post, Валерій Залужний на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів про проблеми, які успадкує ймовірний наступник головкома в разі його звільнення.

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