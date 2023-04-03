Зеленський вперше прокоментував вбивство пропагандиста Татарського: "Про це має думати Росія"

Зеленський сказав, що він "має думати про нашу країну", а не про події у Росії.

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на вбивство російського "воєнкора", пропагандиста Владлена Татарського. Він сказав, що про це "навіть і не думає".

Про це український президент сказав під час візиту до Ягідного Чернігівської області у понеділок, 3 квітня.

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", - коротко відповів він на запитання журналістів.

Нагадаємо, 2 квітня був вбитий кремлівський пропагандист, "військкор" Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У кафе у Санкт-Петербурзі, де Татарський проводив зустріч зі своїми шанувальниками, спрацював вибуховий пристрій. Він загинув на місці, ще декілька людей отримали поранення.

За попередніми даними пропагандистів, дівчина Дар'я Трепова 1997 року принесла в кафе статуетку, у якій була закладена вибухівка. Наступного дня, 3 квітня, дівчину затримали і допитали.

Вибух прокоментував речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Як заявив Пєсков, "київський режим підтримує терористичні дії і можливо стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей з 2014 року - саме тому проводиться спецоперація".

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