Зеленський вперше провів телефонну розмову із Туском та запросив його до Києва

Зеленський переконаний, що із новим урядом Польщі Україна пришвидшить "розв'язання всіх питань".

У четвер, 14 грудня, президент України Володимир Зеленський та новопризначений прем'єр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову.

Про це повідомив глава держави на сторінці у X.

Також читайте Міністр оборони Естонії зробив заяву щодо війни в Україні

"Перебуваючи в Осло, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Привітав мого друга з призначенням на посаду очільника уряду та початком нової сторінки двосторонніх відносин. Напередодні засідання Європейської ради обговорили її майбутні рішення, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща. Узгодили графік подальших контактів", - написав він.

Зеленський переконаний, що із новим урядом Польщі Україна пришвидшить "розв'язання всіх питань наших відносин на взаємовигідній основі".

За підсумками розмови президент України апросив Дональда Туска відвідати Україну "за найближчої нагоди".

Нагадаємо, 11 грудня Дональда Туска обрали премʼєром Польщі. Під час присяги нового уряду він розповів про головні цілі та закликав західні країни продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.