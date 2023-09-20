Зеленський впевнений, що Україна невдовзі отримає ракети ATACMS: "Ми - на фінішній прямій"

Якщо українська армія не отримає ракети ATACMS - це "буде втратою", вважає Зеленський.

Україна та США перебувають "на фінішній прямі" у питання постачання далекобійних ракет ATACMS.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню CNN.

Журналісти пишуть, що Зеленський повторив про бажання України отримати ракети великої дальності від США.

Додамо, що президент США Джо Байден досі розглядає питання передавання ракет.

"Ми на фінішній прямій, я в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

Як він пояснив, якщо українська армія не отримає це озброєння - це "буде втратою" для України, оскільки, н а його думку, це призведе до "більших втрат на полі бою та в інших місцях".

Нагадаємо, група з чотирьох сенаторів від Республіканської партії США направила президенту Джо Байдену лист, в якому закликає надати Україні ракети ATACMS.

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