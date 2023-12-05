Зеленський вручив Героям України та сім’ям загиблих Героїв перші сертифікати на квартири (фото)

Всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

Президент Володимир Зеленський вручив Героям України та сім’ям загиблих Героїв перші сертифікати на квартири. Відтепер розпочато реалізацію ініціативи Глави держави.

Про це повідомлено на офіційному сайті президента.

Під час церемонії вручення в Маріїнському палаці в Києві Зеленський оголосив початок реалізації ініціативи, що засновано за принципом "Україна захищає тих, хто захищає Україну". Глава держави повідомив, що з 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджені посмертно.

"Я переконаний, що державна політика в цьому питанні – це не лише про достатнє забезпечення, а й передусім про гідне ставлення. Не лише про матеріальні, а й насамперед про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя", – сказав він.

Президент Володимир Зеленський вручив Героям України перші сертифікати на квартири Фото: ОП

Сьогодні, 5 грудня, глава держави вручив перші сертифікати на квартири: їх отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Зокрема, сертифікат із рук президента одержала дружина командира парашутно-десантного батальйону майора Віталія Бохонка, який із початку повномасштабної агресії РФ відзначився в боях на Донбасі й загинув у липні 2022 року на Донеччині.

Також вручено сертифікат батьку солдата гранатометного відділення протитанкового взводу Олександра Гарбуза, який у березні 2022 року взяв на себе удар і дав змогу своєму підрозділу вийти з-під ворожого вогню на Харківщині, потрапив у полон і був убитий російськими військовими.

Мати лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Фото: ОП

Сертифікат на квартиру отримала мати лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який із 2014 року брав активну участь у боях біля Савур-Могили, Пісків, Білокам’янки, Мар’їнки, Авдіївки, Зайцевого, Щастя й загинув 7 березня 2023 року в бою поблизу Бахмута, зазнавши несумісних із життям поранень.

Нагадаємо, полеглий у війні з ворогом Герой України Дмитро Коцюбайло – легенда українсько-російської війни. Людина, яку поважали і любили. Хлопець, який після Майдану у 18 років пішов добровольцем на фронт і без спеціальної військової освіти, доріс до комбата.

Тим часом ЗСУ показали зворушливий ролик до Дня Збройних сил і святого Миколая, створений волонтерами.

Наразі українські воїни тримають Авдіївський коксохімічний завод. Там точаться запеклі бої. Російські підрозділи, які намагаються підійти, або відступають, або їх знищують ЗСУ.

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