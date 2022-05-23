Зеленський вручив нагороди героям України та сім'ям загиблих військових

У Маріїнському палаці Києва герої України та сім'ї військових, яким присвоїли нагороди посмертно, з рук президента отримали ордени.

Президент Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" українським військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, та сім'ям тих захисників, які отримали нагороди посмертно.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 23 травня.

"У Києві, у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України я вручив ордени "Золота Зірка". Воїнам, а також рідним тих наших Героїв, які відзначені цією нагородою посмертно", - зазначив президент.

Зокрема, Зеленський вручив нагороду сестрі матроса Віталія Скакуна. Скакун був сапером 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Молодий сапер підірвав Генічеський автомобільний міст, зупинивши просування ворожої колони танків. Це дозволило його побратимам підготувати гідну відсіч ворогу. Віталій замінував міст, але сам врятуватися уже не встиг - підірвався разом із мостом.

Завдяки його мужності та героїзму вдалося суттєво затримати наступ сил ворога, що переважали, і врятувати сотні життів наших військових.

Увечері президент Зеленський підписав указ про нагородження українських воїнів. Державними нагородами відзначений 161 військовослужбовець ЗСУ. З них 42 – посмертно.

"Вічна пам'ять кожному й кожній, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім, хто наближає нашу перемогу", - підсумував глава держави.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

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