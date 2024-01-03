Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих захисників (відео)

Сертифікати на житло отримали герої та рідні загиблих із різних родів військ та угруповань.

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв.

Про це глава держави повідомив у Мережі 3 січня.

Президент поінформував, що вручив сертифікати на квартири тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в Чорному морі. Це герої з різних родів військ та угруповань: Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-Морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спецоперацій, Нацгвардія, Держприкордонслужба, ДСНС та СБУ.

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"Хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя – це його здобуток, його результат", – йдеться в заяві Зеленського в Мережі.

У телеграм-каналі глави держави також опубліковане відео з його промовою та врученням сертифікатів на квартири.

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Зеленський вручив сертифікати на квартири захисникам України та рідним загиблих

До слова, в кінці грудня 2023 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про початок здійснення виплат громадянам, які втратили житло внаслідок російської агресії.

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