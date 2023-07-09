Про це пише сайт глави держави.

Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Нацгвардії державні нагороди. За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові воїни нагороджені орденами «За мужність» III ступеня.

«Слава всім українцям і українкам різних часів, які здобували волю й силу для України! Слава всім нашим героям! Слава народу України! Переможемо!» – резюмував глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців, які віддали свої життя за свободу й незалежність України.

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«І, звичайно, я вдячний усім вам – вдячний усім нашим воїнам, які сьогодні відзначені державними нагородами – орденами «За мужність», – за подвиги, якими бороните життя й прекрасну державу. Дякую!» – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається додому разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

Зазначимо, що 21 вересня 2022 року 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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