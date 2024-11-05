Зеленський вручив "Золоту Зірку" Героя України воїну інженерних військ, який воював на Курщині: що про нього відомо

Воїн Владислав Плаксивий виконав проходи в мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворога на Курщині та брав активну участь у вуличних стрілецьких боях.
Президент України Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" Героя України старшому сержанту 48 інженерної Кам`янець-Подільської бригади Сил підтримки ЗСУ Владиславу Плаксивому.
Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у мінуванні територій, знищенні ворожої бронетехніки та бойових діях під постійним обстрілом. Вміло керував підрозділом, що дозволяло виконувати завдання без втрат серед особового складу.
Завдяки інженерним загородженням, встановленим його підрозділом, лише за чотири місяці 2022 року було знищено понад 20 одиниць бронетехніки противника. У серпні цього року, під інтенсивним обстрілом, він проробив проходи у мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворожих військ у Курській області, що дозволило українським силам просунутися вперед. Владислав Плаксивий також брав участь у рейдових та вуличних боях на Курщині, де отримав поранення внаслідок авіаудару.
Неодноразово отримував травми і поранення, але повертався до служби після реабілітації. Своєю мужністю, професійністю та самовідданістю Плаксивий став зразком для товаришів по службі та сприяв успішному виконанню бойових завдань.
Нагадаємо, на Курщині Україна ввела в оману РФ німецькою тактикою часів Другої світової.
Читайте також: