Зеленський вручив "Золоту Зірку" Героя України воїну інженерних військ, який воював на Курщині: що про нього відомо

Воїн Владислав Плаксивий виконав проходи в мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворога на Курщині та брав активну участь у вуличних стрілецьких боях.

Президент України Володимир Зеленський вручив "Золоту Зірку" Героя України старшому сержанту 48 інженерної Кам`янець-Подільської бригади Сил підтримки ЗСУ Владиславу Плаксивому.

Про це повідомляє Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у мінуванні територій, знищенні ворожої бронетехніки та бойових діях під постійним обстрілом. Вміло керував підрозділом, що дозволяло виконувати завдання без втрат серед особового складу.

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Завдяки інженерним загородженням, встановленим його підрозділом, лише за чотири місяці 2022 року було знищено понад 20 одиниць бронетехніки противника. У серпні цього року, під інтенсивним обстрілом, він проробив проходи у мінно-вибухових загородженнях першої лінії оборони ворожих військ у Курській області, що дозволило українським силам просунутися вперед. Владислав Плаксивий також брав участь у рейдових та вуличних боях на Курщині, де отримав поранення внаслідок авіаудару.

Неодноразово отримував травми і поранення, але повертався до служби після реабілітації. Своєю мужністю, професійністю та самовідданістю Плаксивий став зразком для товаришів по службі та сприяв успішному виконанню бойових завдань.

Нагадаємо, на Курщині Україна ввела в оману РФ німецькою тактикою часів Другої світової.

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