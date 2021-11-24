Зеленський втратив лідерство у рейтингу довіри до політиків - опитування

До всіх політиків респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру.

Рейтинг довіри до політиків серед українців очолює колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який забрав лідерство у Володимира Зеленського. Водночас у президентському рейтингу чинний глава держави зберігає перше місце.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведенного 11-17 листопада 2021 року.

Довіра до політиків

Так, Дмитру Разумкову довіряють 35% опитаних, не довіряють — 51%, Володимиру Зеленському (відповідно 28% і 66%), Ігорю Смешку (відповідно 27% і 51,5%), Віталію Кличку (відповідно 26% і 66%), Сергію Притулі (відповідно 24% і 60%), Володимиру Гройсману (відповідно 23% і 67%).

Найчастіше респонденти висловлюють недовіру Віктору Медведчуку (82%, тоді як довіряють йому 11%), Юлії Тимошенко (відповідно 77% і 17%), Арсену Авакову (відповідно 76% і 12,5%), Петру Порошенку (відповідно 76% і 19%), Іллі Киві (відповідно 74% і 5%), Денису Шмигалю (відповідно 73% і 11,5%), Юрію Бойку (відповідно 72,5% і 19%), Андрію Єрмаку (відповідно 70% і 8,5%).

Президентський рейтинг у першому турі

Що стосується президентського рейтинга, то якби найближчим часом відбувалися вибори глави держави, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Петра Порошенка відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Юрія Бойка — відповідно 8% і 11%, за Юлію Тимошенко — відповідно 7% і 9%, за Дмитра Разумкова — відповідно 5,5% і 7,5%, за Ігоря Смешка — відповідно 4% і 5%, за Євгенія Мураєва — відповідно 4% і 5%, за Володимира Гройсмана — відповідно 3,5% і 5%, за Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, за Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Сергія Притулу — відповідно 2% і 2%, за Романа Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%.

Зазначається, що порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Президентський рейтинг у другому турі

Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Петро Порошенко — відповідно 22% і 46%. Порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%).

У випадку виходу до другого туру Володимира Зеленського і Юрія Бойка за Зеленського проголосували би 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка — відповідно 17% і 34%. У випадку виходу до другого туру Володимира Зеленського і Дмитра Разумкова за Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Разумкова, зросла з 17% до 25%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.