Зеленський вважає нове вторгнення РФ до України "малоймовірним" - WSJ

Зеленський побоюється, що застереження про подальшу агресію Росії негативно вплине на суспільно-економічний стан в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нова загроза широкомасштабного вторгнення російських військ до України є "малоймовірною".

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

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Як пише видання, українського президента хвилюють постійні застереження країн Заходу та США щодо можливого нападу РФ на Україну, що негативно впливають на суспільно-економічний стан в країні. Зокрема, Зеленського турбує ймовірність дестабілізації України та її економіки.

"Зеленський вважає, що напад є малоймовірним. Він побоюється, що жахливі публічні попередження США про можливе вторгнення йдуть на користь зусиллям Росії", – пише видання.

Журналісти американського видання звернулися за коментарем до прессекретаря президента України Сергія Никифорова, однак він відмовився надавати будь-яку інформацію з цього приводу.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Польщі заявили, що може зупинити агресію Путіна. Польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що лише тверда позиція може зупинити агресію Російської Федерації.

Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну | Новини світу

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